Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor - Son Dakika
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Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor

08.04.2022 13:30

Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'ndan uğurlanacağı saati bekliyor.

Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor

ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi, kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Filyos Limanı'ndan uğurlanacağı saati bekliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine 2018'de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasına gelmeden önce Akdeniz'de Karpaz-1, Güzelyurt-1, Lefkoşa-1 ve Selçuklu-1 kuyularında sondaj çalışmalarında görev aldı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre, kule yüksekliği 104 metre ağırlığı 52 bin groston olan Yavuz Sondaj Gemisi'nin 12 kilometre sondaj kabiliyeti var.

Yavuz, bugün Türkali-2 kuyusuna kuyubaşı vanasını indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından saat 17.00'de Filyos Limanı'ndan uğurlanacak.

Türkiye'nin diğer gemileri ne yapıyor?

Türkiye tarihinin en büyük keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1'de sondaj çalışmasına devam ederken, Kanuni Sondaj Gemisi ise 7 Nisan'da hareket ettiği Türkali-5'te alt tamamlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin İstanbul'da bakım-onarım çalışmaları sürerken, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin de Karadeniz'de çalışmalarına devam ediyor.

Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor
Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor
Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor

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Fatih Dönmez, Karadeniz, Filyos, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavuz Sondaj Gemisi, yeni görevi için uğurlanacağı saati bekliyor - Son Dakika


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