Yavuz sondaj gemisi, yola çıkıyor (2)
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ALBAYRAK: PRUVASI NETA, BAHTI AÇIK OLSUNHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda bir süredir demirli olan 'Yavuz' sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için bugün yola çıkarılacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
ALBAYRAK: PRUVASI NETA, BAHTI AÇIK OLSUN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda bir süredir demirli olan 'Yavuz' sondaj gemisinin, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için bugün yola çıkarılacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Fatih'ten sonra ikinci arama-sondaj gemimiz Yavuz da bugün Akdeniz'e dümen kırıyor. Pruvası neta, bahtı açık olsun' dedi.
Yavuz, Temmuz'da sondaja başlayacak
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