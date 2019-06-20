Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4)
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Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4)

1 saat önce

GEMİ LİMANDAN AYRILDIKocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4), System.String[]

GEMİ LİMANDAN AYRILDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte hazırlıkları tamamlaNan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
Kocaeli, Dilovası, Güncel
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