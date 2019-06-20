Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4)
1 saat önce
GEMİ LİMANDAN AYRILDIKocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
GEMİ LİMANDAN AYRILDI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte hazırlıkları tamamlaNan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.
Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi
Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı
Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı