Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor (4)

GEMİ LİMANDAN AYRILDI Kocaeli 'nin Dilovası ilçesindeki bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte hazırlıkları tamamlaNan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz 'e doğru yola çıktı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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