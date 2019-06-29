Son Dakika Haberleri: Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
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Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz, 3. Sayfa
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