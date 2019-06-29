Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
1 saat önce
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı
, Doğu Akdeniz
'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj gemisine Barbaros Fırkateyni'nin eşlik etmesi ile ilgili görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntüler paylaşılarak, "Sondaj çalışması için Doğu Akdeniz'e intikal etmekte olan Yavuz Sondaj Gemimize, TCG Barbaros Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor" denildi.
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