Yavuz sondaj gemisinin yeni rotası Rum tarafını tedirgin etti

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz'un Mersin'den ayrıldıktan sonra Kıbrıs adası güneybatısında çizdiği rota Kıbrıs Rum Kesimi'ni tedirgin etti.



Kıbrıs'in Karpaz açıklarında geçtiğimiz aylar sondaj çalışmalarının ardından Mersin'e dönen 'Yavuz' sondaj gemisi gerekli ikmalleri yaptıktan sonra yeniden yola çıktı. Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını Kıbrıs adasının güneybatısında bulunan 7'nci parsele çevirmesi ise Güney Kıbrıs Rum tarafının kırmızı alarm vermesine neden oldu.



Yavuz sondaj gemisinin şu an Kıbrıs'ın Baf açıklarında iki Türk savaş gemisi eskortluğunda doğal gaz çalışmaları yapılacak bölgeye doğru ilerlediği belirtilirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de bir açılışta basın mensuplarına verdiği açıklamada, "Yavuz sondaj gemisinin hareketlerini yakından takip ediyoruz ve uluslararası hukuka uygun tüm önlemleri alıyoruz" dedi.



Yavuz'un 7'nci parsele yönelmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis liderliğinde akşam saatlerinde hükümet ortaklarıyla başkanlık sarayında acilen toplandı. Rum Tarafının Yavuz'un bölgedeki faaliyetleri yönelik atılacak adımlar konusunda istişare ettikleri öğrenildi.



Rum tarafının ilk girişimi olarak da konunun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Cumartesi günü Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya geleceği programda Mitsotakis tarafından gündeme getirileceği öğrenildi. - LEFKOŞA