Yavuz: "Şu An İtibariyle Aradaki Fark 16 Bin 442'ye Düştü"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:52 Kaynak: AA
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