Son Dakika Haberleri: Yavuz: "Şu An İtibariyle Aradaki Fark 16 Bin 442'ye Düştü"

Yavuz: "Şu An İtibariyle Aradaki Fark 16 Bin 442'ye Düştü"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:52 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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