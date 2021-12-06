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Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika

Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

06.12.2021 12:41

Son dakika haberleri... YAVUZ Sultan Köprüsü'nde 3 araçın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

YAVUZ Sultan Köprüsü'nde 3 araçın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DE 1689 plakalı kumaş yüklü kamyonetin lastiği patladı. Sürücü kamyoneti sağ şeritte aniden durdudu. Bu sırada 44 BJ 064 plakalı kamyon ve 01 BF 670 TIR kamyonete arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kumaş yüklü kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda ise hasar oluştu. Yol bakım ekipleri iki şeridi de kapattı. Etrafa saçılan kumaşlar ile araçlar kaldırıldıktan sonra köprü üzerinde trafik normale döndü.

Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI
Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kamyonet, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
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