Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt - Son Dakika

Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sorunlu olan içme suyu altyapısı yenilenerek ulaşımda sıcak asfalt konforu sağlanacak.

Bu kapsamda hafta sonu başlatılan çalışmalarda cadde boyunca bulunan parke taşların sökümü tamamlandı.

Haftanın ilk günü Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından ise içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Cadde boyunca içme suyu hattında bulunan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borular yerine yeni nesil polietlilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri ayrıca 3 ayrı noktada ilk kez yağmur suyu hattı oluşturacak.

Modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturulacak olan cadde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ayrıca yaya kaldırımlarını da yenileyecek.