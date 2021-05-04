Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt

04.05.2021 10:13
Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu parke taşla kaplı yolları sökülen Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde içme suyu hattının yenilenmesi için altyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bekdik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sorunlu olan içme suyu altyapısı yenilenerek ulaşımda sıcak asfalt konforu sağlanacak.

Bu kapsamda hafta sonu başlatılan çalışmalarda cadde boyunca bulunan parke taşların sökümü tamamlandı.

Haftanın ilk günü Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından ise içme suyu hatlarının yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Cadde boyunca içme suyu hattında bulunan ve sık sık arızalara neden olan asbestli borular yerine yeni nesil polietlilen borular döşeyecek olan belediye ekipleri ayrıca 3 ayrı noktada ilk kez yağmur suyu hattı oluşturacak.

Modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturulacak olan cadde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ayrıca yaya kaldırımlarını da yenileyecek.

Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, Nevşehir Kalesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde önce altyapı sonra sıcak asfalt - Son Dakika


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