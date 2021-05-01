Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı

01.05.2021 11:26
Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı, System.String[]

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve daha önce parke taşla kaplı olan yollara sıcak asfalt konforu getirmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve daha önce parke taşla kaplı olan yollara sıcak asfalt konforu getirmek için altyapı ve üstyapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve Kayaşehir'den Yeni TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan ve Nevşehir Kalesi yanından başlayarak Mehmet Akif Ersoy ve Bektik Mahallelerindeki TOKİ konutlarına kadar uzanan cadde de altyapı çalışmaları için parke taşların sökümüne başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri, yaklaşık 1,7 km uzunluğundaki cadde de yol söküm çalışmalarının ardından ilk olarak sorunlu bölgelerdeki eski asbestli içme suyu hatlarını yenileyerek yağmur suyu hattı oluşturacak.

Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacak olan cadde de daha sonra yaya kaldırımlarını da yenileyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak sıcak asfalt serimi ile birlikte çalışmalarını tamamlayacak. - NEVŞEHİR

Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı
Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı

Mehmet Akif Ersoy, Nevşehir Kalesi, Kayaşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim Caddesinde sıcak asfalt için çalışmalar başladı - Son Dakika


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