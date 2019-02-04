Yavuz Sultan Selim; cazibenin merkezi olacak

Körfez'de doğduğunu, 2009yılından itibaren de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet etmiş olduğunu vurgulayan Ertik,'15 yıl Ağadere Caddesi'nde esnaflık yaptım. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Mahallemiz, diğer mahallelere göre gelişmeye en müsait konuma sahip bir yerleşim birimidir. Mahallemizde yapılan konutlar; oldukça önemlidir.Bu yüzden buraya gelecek hizmetler; çok ama çok önemlidir.Bizim, mahallenin kendine has önemli sorunları var. Bu sorunların giderilmesi adına, gece-gündüz demeden çalışacağım' dedi.

Muhtarlığın kadın işi olduğunu belirten Ertik, ' Kadın ağırlıkla bir nüfusa sahip bir mahallemiz var. Sabah erkekler işte olabiliyor. Bu yüzden daha çok muhtarla kadınlar muhatap oluyor. Bu yüzden muhtarlığın bir kadın işi olduğunu düşünüyorum. Yıllardır burada yaşayan biri olarak, yapılacak hizmetlere vakıf biri olarak, ben bu işe talibim. Bir önceki dönemde muhtarlık yarışında ikinci olmuştum. Busene mahalle sakinlerime çok güveniyorum. Muhtarlığa kadın eli değmesini sağlayacaklar; muhtarlığı bize teslim edecekler. Çünkü Yavuz Sultan Selim'e ' Kadın Eli' yakışır."dedi.

GÖRSEL GÜZELLİĞ KAVUŞACAK

Mahallede mevcut olan sorunların giderilmesi adına, gece-gündüz demeden çalışmaya söz verdiğini belirten Ertik, ' Muhtarlık bir kamu hizmetidir. Mahalle sakinleri ile devletin ilgili kurumları arasında bir köprüdür. Bu köprünün sağlam olması demek; mahalleye sağlıklı hizmetlerin gelmesi demektir. Mahallemizde görsel anlamda ciddi sıkıntılar var. Karayolları şantiyesinin olduğu alan, atıl olarak durmakta ve kullanım itibariyle de görsel kirlilik oluşturmaktadır. Buraların mahallemizin hizmetinde kullanılmasını sağlamak için çalışacağım. Mahallemizde bulunan ve görsel kirlilik açısından olumsuzluk oluşturan hurdacıların taşınması için mücadele edeceğim."dedi.

SAĞLIK OCAĞI KAZANDIRACAĞIM

Körfez'de sağlık ocağı olmayan tek mahallenin Yavuz Sultan Selim Mahallesi olduğunu vurgulayan Ertik, " Biz üvey evlat mıyız? Burada önemli bir nüfus yaşıyor. Bu konuda vatandaşlarımız mağdur. En ufak bir iğne yaptırmaya dahi başka yerlere gidiyorlar. Bu yüzden mahallemize sağlık ocağının gelmesi için gece gündüz mücadele edeceğim ve mahallemize sağlık ocağı kazandıracağım' dedi.

HERKES BANA ULAŞACAK

Muhtar olduğu zaman herkesin her saatte kendisine ulaşabileceğini belirten Ertik, " Bizim tek bir amacımız var; içinde yaşadığımız topluma ve mahallemize faydalı olmaktır. Muhtar olalım, keyfimize bakalım gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Biz, insanları seviyoruz. Biz canlıları seviyoruz. Ve biz bundan dolayı hizmet etmeye talibiz; hizmet edeceğiz. Gece-gündüz demeden çalışacağız; oluşturacağımız kadromuzla hizmetin en iyisini yapmaya talibiz."dedi.

GÖNÜL BİRLİĞİ OLUŞTURACAĞIZ

Mahalle sakinleriyle gönül birliği içinde olacaklarını, sevgi-saygı ve hoşgörü çizgisinde mahalle sakinleriyle bütünleşeceğini belirten Ertik, " bu sefer başaracağız. Bu sefer, Mahallemizin muhtarlığı bir bayana; bana teslim edilecektir. Başta kadınlarımız olmak üzere, herkese bu konuda güveniyorum. hizmetlerin gelmesi, sorunların giderilmesi, parkların modern hale gelmesi; görsel kirliliğin yok olması; her daim hizmet sağlanması için mahalle sakinlerimiz bu sefer bizi tercih edeceklerdir." dedi. Muhtar olduğu zaman hiç bir zaman ayırım yapmadan, en sağlıklı hizmetlerin mahalleye getirilmesi için çalışacağını belirten Ertik, 'Destek sizden; hizmet bizden. Hep birlikte; Yavuz Sultan Selim'i ayağa kaldıracağız' dedi.