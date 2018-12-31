Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim'in Yadigarı Köprü Restore Edildi

Yavuz Sultan Selim'in Yadigarı Köprü Restore Edildi

1 saat önce

Yozgat'ta, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan 5 asırlık tarihi köprü, restore edilerek ulaşıma açıldı.

Yavuz Sultan Selim'in Yadigarı Köprü Restore Edildi, System.String[]
ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan 5 asırlık tarihi köprü, restore edilerek ulaşıma açıldı.

Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Mısır seferine giderken Kanak suyu üzerine yaptırdığı, 5 asırdır ayakta kalmayı başaran üç kemerli köprüde yaklaşık 1,5 yıl önce restorasyon çalışması başlatıldı.

Aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmalarında, sel sularının getirdiği molozlarla kapanan üçüncü kemer de ortaya çıkartıldı.

Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan restorasyonun ardından köprü, yeniden hizmet vermeye başladı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim'in yadigarı köprünün çok yıprandığını ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kayseri Anıtlar Kurulu kararıyla geçen yıl köprünün restorasyon işlemlerinin başladığını aktaran Çakır, "Restorasyon çalışması bu yıl tamamlandı. Restorasyonda olması gerektiği gibi köprü aslına uygun olarak kireç taşından yeniden yapıldı. Hem köprü hizmete açıldı hem de ata yadigarı imparatorluğumuzun büyük padişahı Yavuz Sultan Selim'in eserine sahip çıkılmış oldu." diye konuştu.

Sarınınören köyü muhtarı Keşmen Ersoy da "Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine giderken yapmış oldu tarihi köprü yakın zamanda ulaşıma açılacak. Çok yıpranmıştı, şimdi de restorasyonu yapıldı çok güzel oldu." dedi.

Köylülerden Ekrem Salman da restorasyon ile tarihin yeniden canlandığını belirtti. Köprünün eskiden virane olduğunu dile getiren Salman, restorasyonun yapılmasına emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Yozgat, Yavuz Sultan Selim, Güncel
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