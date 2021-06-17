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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi

17.06.2021 17:58
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında saat 16.00 sıralarında Portekiz Bandralı As Rosaila adlı gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin çarpıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Portekiz, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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