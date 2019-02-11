Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü İçin Mora Bürünecek

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü İçin Mora Bürünecek

1 saat önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak için mor ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Dünya Epilepsi Günü İçin Mora Bürünecek, System.String[]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık yaratmak için mor ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, farkındalık yaratma ve toplumsal bilinci artırma amacı ile hayata geçirilen kampanyaları desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Şubat Pazartesi akşamı, epilepsiye dikkat çekmek için hastalığın dünyadaki rengi olan mor ışıklarla aydınlatılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:47 Kaynak: DHA

Selim, Sağlık
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