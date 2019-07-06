Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza



YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye seyir halinde olan 54 GC 997 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 ZJ 3132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kamyonet sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, yanında oturan Kadir Karakaş araç içinde sıkıştı. Ön tarafı tamamen ezilen kamyonette, ayakları sıkışan Karakaş, olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin çabaları sonucu çıkarıldı. Kadir Karakaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsünün çarptığı kamyonu kullanan Salih Güngör, "Bana arkadan vurdular. Direkt geliyordu araç, direkt arkadan vurdu. Bir kişi araçta sıkışmıştı, onu da araçtan çıkardılar. Sağlık durumu iyi" dedi.



- İstanbul