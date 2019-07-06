Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza
Son Dakika Güncel Haber

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza

1 saat önce

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza, System.String[]


YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde, bir kamyonet sürücüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye seyir halinde olan 54 GC 997 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen 34 ZJ 3132 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.
Kamyonet sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, yanında oturan Kadir Karakaş araç içinde sıkıştı. Ön tarafı tamamen ezilen kamyonette, ayakları sıkışan Karakaş, olay yerine çağırılan itfaiye ekibinin çabaları sonucu çıkarıldı. Kadir Karakaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsünün çarptığı kamyonu kullanan Salih Güngör, "Bana arkadan vurdular. Direkt geliyordu araç, direkt arkadan vurdu. Bir kişi araçta sıkışmıştı, onu da araçtan çıkardılar. Sağlık durumu iyi" dedi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
Selim, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var Drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 13:09:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]