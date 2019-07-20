YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: YARALILAR VAR (1)

İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor,

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Yaralı yolcular

-Detaylar