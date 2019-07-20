YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: YARALILAR VAR
1 saat önce
YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:28 Kaynak: DHA
DHA- YAVUZ Sultan Selim
Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü girişi Edirne
istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarptı. Olay yerine ambulanslar sevkedildi. Yaralı yolcular, hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme sürüyor,
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