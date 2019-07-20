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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI

1 saat önce

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI, System.String[]
İstanbul DHA- YAVUZ Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de İstanbul'a gelen yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcular yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan otobüs
-Yaralı yolcular
-Ambulansa alınan yolcular
-Otobüs şoförü ile röp.
-Detaylar



İstanbul, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:33 Kaynak: DHA
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