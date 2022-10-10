İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

10.10.2022 16:20

SARIYER Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde iki şehirlerarası yolcu otobüsü, bir kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

SARIYER Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde iki şehirlerarası yolcu otobüsü, bir kamyon ve  hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre,  seyir halindeki kamyon önce hafif ticari araca, ardından yolcu otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs önünde ilerleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanırken, otobüsteki 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yeri jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için Ankara istikametinde yolu trafiğe kapattı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Otobüsteki bulunan yolculardan Cengiz Kalıntaş, "Otobüs, yol çalışması nedeniyle yavaşlayınca arkadan gelen kamyon otobüse vurdu. Her şey bir anda oldu, ne olduğunu anlayamadım, Allahtan emniyet kemerim takılıydı" dedi. Başka bir yolcu ise, "Bir ses oldu, önümdeki iki koltuk kırıldı öne doğru geldi. Az bir mesafe vardı ben oradan çıktım" dedi. Yolculardan Umut Bayşiş ise kazayı, "Ben otobüsteydim, en öndeydim. Kamyon hafif ticari araca vurdu sonra bize vurdu, biz de savrulduk öndeki otobüse vurduk. Bizim şoförümüz sıkıştı, ben de ucuz kurtuldum" şeklinde anlattı.

- İstanbul

YORUMLAR
500
10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenler İstanbul'da Anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Ankara'daki müzisyen cinayeti) Faillerin hak ettiği cezayı almaları için meselenin takipçisi olacağız' Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' (Ankara'daki müzisyen cinayeti) Faillerin hak ettiği cezayı almaları için meselenin takipçisi olacağız'
Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 22:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement