Yavuz Sultan Selim Köprüsü Mavi Işıklarla Aydınlanacak

– YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, kolon kanseri konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 15 Mart Cuma akşamı mavi ışıklarla aydınlatılacak.

– YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, kolon kanseri konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için 'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında 15 Mart Cuma akşamı mavi ışıklarla aydınlatılacak.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, dahil olduğu kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına destek olmayı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. - İstanbul

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