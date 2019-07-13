Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını

1 saat önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını, System.String[]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir çöp toplama kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne seyreden bir çöp toplama kamyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, Riva Bozhane, Yavuz Sultan Selim ve Maden itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.
Çöp toplama kamyonu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:37 Kaynak: AA
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