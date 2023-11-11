Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyonete bağlı dorsenin devrilmesi sonucu trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde bir kamyonete bağlı dorse şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolun iki şeridini kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle köprünün Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.