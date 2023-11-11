 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi

11.11.2023 18:21

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyonete bağlı dorse şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyonete bağlı dorsenin devrilmesi sonucu trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde bir kamyonete bağlı dorse şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolun iki şeridini kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle köprünün Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi - Son Dakika


Son Dakika
19:15 Kanarya'da 8 eksik! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kafilesi
18:38 Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi
18:35 İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nden ortak bildiri
18:21 Serdar Dursun yıldızlaştı! Fatih Karagümrük, Sivasspor'u güle oynaya yendi
18:07 THY'den 355 adetlik dev Airbus siparişi
17:59 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
17:47 Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:31 Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi
17:08 CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
16:47 Hastane otoparkındaki sır olay çözüldü! Cansız beden, televizyon sunucusuna ait çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 19:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement