Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi
2 saat önce
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın.
Yavuz Sultan Selim Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Köprüsü'nde yakıt tankerinde yangın...Tankerden alevler böyle yükseldi
İSTANBUL(İHA)- Kuzey Marmara
Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Cebelitarık polisi, İran tankerindeki 4 mürettebatı tutukladı Korkulan oldu yangın büyüdü: Tatilciler alevlere müdahale etti TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda