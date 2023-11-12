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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmediği açıklandı - Son Dakika

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmediği açıklandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'ne yıldırım düşmediği açıklandı
12.11.2023 22:16

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevreyolu İşletmesini üstlenen İCA, sosyal medyada yer alan 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşme anı' şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta köprüye yıldırım düşmediği belirtildi. Köprünün doğal olaylara karşı en yüksek teknolojiyle korunduğu ve yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemlerinin bulunduğu ifade edildi.

YAVUZ Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevreyolu İşletmesini üstlenen İCA'dan sosyal medyada yer alan 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşme anı' şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi.
11 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul'da etkili olan gökgürültülü sağanak yağış sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne dair yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili açıklama geldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevreyolu İşletmesi İCA tarafından yapılan açıklamada sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. "11 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da meydana gelen kuvvetli yağışta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştüğüne yönelik yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. " ifadeleri kullanıldı. Açıklamada köprünün doğal olaylara karşı en yüksek teknolojiyle korunduğunun altı çizildi. Açıklamada ayrıca, "Köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 km çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır." denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmediği açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmediği açıklandı - Son Dakika
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