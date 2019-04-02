Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi Olacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi Olacak

33 dakika önce

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için bu akşam mavi ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Otizm Farkındalık Günü'nde Mavi Olacak, System.String[]
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için bu akşam mavi ışıklarla aydınlatılacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nu inşa eden ve işleten ICA, Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' özelinde düzenlenen Mavi Işık Yak  (Light It Up Blue) kampanyasını desteklediğini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında otizm farkındalığına dikkat çekmek için mavi ışıklarla aydınlatılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:11 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Selim, Sağlık
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