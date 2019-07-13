Son Dakika Haberleri: Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını

1 saat önce

- İbb trafik kameralarından olay anına ait görüntüler İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını meydana geldi.

- İbb trafik kameralarından olay anına ait görüntüler İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını meydana geldi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını
Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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