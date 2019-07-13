Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını
1 saat önce
- İbb trafik kameralarından olay anına ait görüntüler İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında araç yangını meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: AA
- İbb trafik kameralarından olay anına ait görüntüler İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim
Köprüsü yakınında araç yangını meydana geldi.
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