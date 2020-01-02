Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretleri arttı

Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların ödediği ücretlere yüzde 14'lük zam getirildi.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yeni tarife şu şekilde belirlendi:



Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak.



Osman Gazi Köprüsü tarifesi de şu şekilde:



Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 117 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 188 lira 65 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 224, araç sınıfı 4 olan modellerde 297 lira 10 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 374 lira 90 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 82 lira 55 kuruş alınacak. - İSTANBUL