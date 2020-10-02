Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor - Son Dakika

Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor

Mülkün ve sözün sultanı olarak anılan Yavuz Sultan Selim Han'ı vefatının 500'üncü yıl dönümünde anmak ve tanıtmak amaçlarıyla hazırlanan Sahib-Kıran-ı Zaman Yavuz Sultan Selim Han kitabı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor, System.String[]

Mülkün ve sözün sultanı olarak anılan Yavuz Sultan Selim Han'ı vefatının 500'üncü yıl dönümünde anmak ve tanıtmak amaçlarıyla hazırlanan Sahib-Kıran-ı Zaman Yavuz Sultan Selim Han kitabı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak'ın ortak editörlüğünde KOCAV Yayınları tarafından yayımlandı.

Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Prof. Dr. Davut Hut, Doç. Dr. Uğur Demir ve Doç. Dr. Ümran Ay'ın ortak editörlüğünde, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) Akademi Kitapları dizisinden okuyucuyla buluşan Sahib-Kıran-ı Zaman Yavuz Sultan Selim Han kitabı, Yavuz Sultan Selim'in şehzadelik döneminde başlayan mücadelesi, başarıları, devlet adamlığı ve şairliği üzerine yeni bilgilerle donatılmış on beş makaleden oluşuyor. Alanının değerli isimleri tarafından kaleme alınan makaleler, Yavuz Sultan Selim'in hayatına ve döneminin bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

HEM GÜÇLÜ BİR HÜKÜMDAR HEM İYİ BİR ŞAİR

Saltanatı boyunca ilkelere ve önemli uygulamalara imza atan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı sultanları arasında sahipkıran (güçlü, muzaffer hükümdar) unvanına en fazla layık görülen Sultanlardan biri oldu. 1512-1520 yılları arasındaki sekiz yıllık saltanatı süresince Safevi tehlikesini Çaldıran Zaferi'yle (1514) engellemiş, Memlükler'e son verip İslam dünyasının fiili halifesi olmuştur.

Böylece 'Hadimü'l-Haremeyni'ş-Şerifeyn' unvanını kullanan ilk Osmanlı sultanı olarak tarihe geçen Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda iyi bir şairdi. Fethettiği toprakların halkının gönlünü de şiirleriyle fetheden Yavuz Sultan Selim, Türkçe ve Farsça şiirleriyle sözün sultanı olarak da adlandırıldı.

İstanbul'da çıkan veba salgını nedeniyle 1519'da Edirne'ye giden Yavuz Sultan Selim, sırtında çıkan bir ur nedeniyle 22 Eylül 1520'de vefat etti.


Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor
Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yavuz Sultan Selim, Sahib Kıran, Han, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Yavuz Sultan Selîm vefatının 500'üncü yılında kapsamlı bir kitapla anılıyor - Son Dakika

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