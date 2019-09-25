Son Dakika Haberleri: "Yavuz", Taşucu Limanı açıklarında demirledi
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"Yavuz", Taşucu Limanı açıklarında demirledi

48 dakika önce

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemisi "Yavuz", Mersin açıklarında görüntülendi.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren araştırma gemisi "Yavuz", Mersin açıklarında görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarında demirledi.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

Taşucu Limanı, Doğu Akdeniz, Mersin, Taşucu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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