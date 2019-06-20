Son Dakika Haberleri: 'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak'
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'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak'

35 dakika önce

TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak.

'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak', System.String[]
TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:03 
tp, temmuz, Ekonomi
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