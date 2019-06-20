'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak'
35 dakika önce
TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak.
TPAO Genel Müdürü Bilgin, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:03
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