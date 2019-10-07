Yavuz, yeni sondaja başlıyor
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51
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