Son Dakika Haberleri: Yavuz, yeni sondaja başlıyor
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Yavuz, yeni sondaja başlıyor

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" dedi.

Yavuz, yeni sondaja başlıyor, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" dedi.

Fatih Dönmez, Güzelyurt, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51 
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Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak
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