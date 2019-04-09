Yavuz: "(Ysk'nın Kararı) Bizim Taleplerimize Dönük Bir Karar Verilmiş Değildir"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
'un açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:58 Kaynak: AA
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