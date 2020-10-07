Yavuzcan AK Parti Meriç Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Halime Yavuzcan, AK Parti Meriç Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin partisi olarak yeni bir döneme girdiklerini söyledi.

Yeni mücadelelere ilk günkü heyecanla atılmaya AK Parti kadroları olarak hazır olduklarının altını çizen İba, şunları kaydetti:

"Kadınların siyasetteki yolunu açan Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlarımıza öncü olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de AK Partimiz'in kadın kolları üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayılarından fazladır.

Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. Kadınlar, hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissettirmekle kalmıyor, başarılarıyla bulundukları yeri, hak ettiklerini de gösteriyorlar. Kendileri, aileleri, ülkeleri için gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti'nin kuruluşundan bu güne inandıkları değerleri korumak ve millete hizmet etmek için çıktıkları kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği istikameti yol bildiklerini dile getiren İl Başkanı Belgin İba, bu doğrultuda durmadan yorulmadan hizmet aşkıyla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kongrede güven tazeleyerek yeniden seçilen Yavuzcan da, yenilenen ekibi ile gece gündüz demeden daha çok çalışacaklarını belirterek kongrelerin hayırlı olmasını diledi.