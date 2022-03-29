Gaziantep Büyükşehir Belediyesince çiftçilere 20 bin badem fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, iklim ve toprak analizleri sonucunda badem üretimine elverişli olduğu tespit edilen Yavuzeli ilçesinde çiftçilere 20 bin badem fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımda bölgesel kalkınmayı desteklemek ve yerinde üretim modelini kentin tüm ilçelerinde yaygınlaştırarak uygulamak için yürüttüğü tarım politikasını sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgesel iklim ve toprak araştırmaları çerçevesinde badem üretimine uygun olduğu saptanan Yavuzeli'nde, katma değeri yüksek 20 bin "ferragnes" türü aşılı badem fidanı yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Yavuzeli'nin Yavuz Sultan Selim'den adını alan çok özel bir ilçe olduğunu belirterek, çiftçilere sağlanan desteklerin Yavuzeli ilçesinin bereketine bereket katacağını aktardı.

Gıdanın günümüzdeki önemine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliğini sağlamak için bu bakış açısından hareketle projeler üretmemiz lazım. Esnafın da ekonomisi, ailenin de ekonomisi toprakla başlıyor. İlçe başkanımız, göreve ilk başladığı gün, ilçedeki sulama kanalına yönelik harekete geçti. Biz özel olarak çalıştık ve devletten özel destek aldık. Modern dünyada bir damla su bir altından daha kıymetli. Su yönetimini iyi yönetemezsek yarın kapıda su savaşları var. Bugünden bu riski görmemiz ve buna göre yol haritası oluşturmamız gerekiyor. İşte, onun için büyük fotoğrafa baktığımızda toprak ve suyun Yavuzeli'nin ekonomisini oluşturduğunu görüyoruz. Ama bu toprağa hangi çeşit ürün ekeceğin de başka bir uzmanlık alanı. Bu doğrultuda Tarım ve Orman İl Müdürümüz, Tarım ve Gıda Daire Başkanımız ilçe bazlı çalıştı. Hangi ilçeye ne vereceğimizi kararlaştırdık. Yavuzeli'nin yapılan analiz sonucu badem üretimine uygun olduğu gözlemlendi. Çiftçilerimize hayırlı olsun."