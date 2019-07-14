Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'de doğal sebzeler beklenen ilgiyi görmüyor
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Yavuzeli'de doğal sebzeler beklenen ilgiyi görmüyor

2 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde pazara inen doğal ürünler, beklenen ilgiyi görmüyor.

Yavuzeli'de doğal sebzeler beklenen ilgiyi görmüyor, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde pazara inen doğal ürünler, beklenen ilgiyi görmüyor.

Yavuzeli'de çiftçilerin tarlada doğal olarak yetiştirdiği sebzeler pazarlarda yerini aldı. Doğal olarak yetiştirilen biberin kilosu 5 TL, acurun 3 TL, domatesin 2 TL, salata ve kavunun 1.5 TL, kabağın 2 TL, karpuzun kilosu ise 850 kuruştan satışa sunuluyor. Doğal yöntemlerle üretilen domates, salata, kabak, kavun ve acur gibi sebzeler beklenen ilgiyi görmüyor. Kasa ve yere serdikleri örtülerin üstünde ürünlerini sergileyen esnaflardan bazıları ise şarkı söyleyerek insanların dikkatini çekiyor. Tezgaha yanaşan vatandaşlardan bazıları tüm sebze çeşitlerinden alırken, bazıları ise 3-4 domates olarak pazardan ayrılıyor.

İnsanlara organik ürünlerin tüketilmesi konusunda tavsiye ve çağrıda bulunan esnaf Bekir Göğüş, "Bizler sağlık açısından organik ürünleri tavsiye ederiz. Organik ürünler vücudumuzun doğal dengesini bozmaz ve insan vücudunu canlı, yani zinde tutar. Herkesi organik ürünlerden satın almaya bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
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