Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'de trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yavuzeli'de trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yavuzeli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Araban-Yavuzeli yolu Karadağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Eray D. idaresindeki 27 AV 771 plakalı otomobil yokuş aşağı giderken direksiyon hakimiyeti kaybolarak savruldu. Savrulan araç yol kenarındaki boşluğa düşerek devrilirken, araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te 14 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın çarptığı yaya hayatını kaybetti Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu Kurban Bayramı tatili için İstanbul'a gelen erkek çocuğu boğularak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 17:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'de trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]