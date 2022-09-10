Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.09.2022 18:56
Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yavuzeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İmam Yılmaz (42) yönetimindeki 27 KR 644 plakalı römork takılı traktör, Beğen Mahallesinden Gürpınar Mahallesi'ne giderken devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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