Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü
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Yavuzeli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü

55 dakika önce

Yavuzeli İlçesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar demokrasi nöbetinde buluştu.

Yavuzeli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, System.String[]
Yavuzeli İlçesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar demokrasi nöbetinde buluştu.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetini Kasaba Cami imam hatibi Fetih Bayar okurken, Sarıbuğday Cami imam hatibi Mustafa Güleç tarafından ise tüm şehitler adına edilen dualar ile devam etti. Programda Yavuzeli 15 Temmuz ile ilgili video ve kliplerin izlenmesinin ardından Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ve İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın tarafından 15 Temmuz ile ilgili konuşmalar yapıldı. Programın ilerleyen saatlerinde Türkiye ve Yavuzeli 15 Temmuz 2016 video klipleri izletilmesinin ardından sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP
Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
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