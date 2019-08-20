Yavuzeli'nde Ağustos ayında yağmur sürprizi
32 dakika önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
'in Yavuzeli
ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı. İlçenin bazı noktalarına düşen yıldırımlar ise korkuttu.
Yavuzeli ilçesinde Ağustos ayında yağan yağmur vatandaşlara sürpriz yaptı. Kısa süreli sağanak şeklinde yağan yağmura yazlık kıyafetleriyle yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe merkezi yakınlarına düşen yıldırım ise vatandaşları korkuttu.
Yağmurun ardından ilçedeki hava sıcaklığının 8 derece birden düştüğü belirtilirken, ilçedeki gök gürültülerinin ardından elektrik kesintileri de yaşandı. - GAZİANTEP
Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı! ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalardan uzak kalacak