Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Ağustos ayında yağmur sürprizi
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Yavuzeli'nde Ağustos ayında yağmur sürprizi

32 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı.

Yavuzeli'nde Ağustos ayında yağmur sürprizi, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaz aylarının kavurucu sıcaklarının yaşandığı günlerde aniden bastıran sağanak yağmur, vatandaşları şaşırttı. İlçenin bazı noktalarına düşen yıldırımlar ise korkuttu.

Yavuzeli ilçesinde Ağustos ayında yağan yağmur vatandaşlara sürpriz yaptı. Kısa süreli sağanak şeklinde yağan yağmura yazlık kıyafetleriyle yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçe merkezi yakınlarına düşen yıldırım ise vatandaşları korkuttu.

Yağmurun ardından ilçedeki hava sıcaklığının 8 derece birden düştüğü belirtilirken, ilçedeki gök gürültülerinin ardından elektrik kesintileri de yaşandı. - GAZİANTEP
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:47 Kaynak: İHA
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