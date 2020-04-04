Yavuzeli'nde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde nohut büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.



Yavuzeli ilçesinde gök gürültüsünün ardından nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. İlçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar ise doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara ve çatı altlarına götürdü. İlçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı bazı mahallelerin de yaklaşık olarak 5 dakika etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde ve ağaçlarda mahsulü bulunan çiftçileri korkuttu. Dolu yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. İlçede dolunun ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. - GAZİANTEP