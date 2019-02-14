Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Yavuzeli'nde İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

51 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Yavuzeli'nde İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki 27 V 0977 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki 46 NL 913 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:18 Kaynak: İHA

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