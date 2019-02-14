Yavuzeli'nde İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı



Edinilen bil bilgiye göre, Yavuzeli ilçe merkezinde bulunan Şehit Hanifi Yıldırım caddesinde seyir halinde bulunan Mehmet Y. (49) yönetimindeki 27 V 0977 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak, karşı yönden gelen Deniz G(41) idaresindeki 46 NL 913 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Y ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif G. (63) ve Kureyş G (59) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hemen ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay yerinde inceleme yaptı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti