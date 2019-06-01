Yavuzeli'nde Kadir gecesi huşu ile kutlandı
17 dakika önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kadir Gecesi huşu içerisinde kutlandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
'in Yavuzeli
ilçesinde Kadir Gecesi
huşu içerisinde kutlandı.
Kadir Gecesi nedeniyle ilçe halkı camilere akın etti. Dolup taşan camilerde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif'ler okunup, namazlar kılındı. İnsanların ellerini açıp duaların edildiği gecede, cemate dondurma, tatlı, meyve suyu ve çikolata gibi ikramlar da bulunuldu.
Gecede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından cemaate Kuran-ı Kerim ve gül suyu da hediye edildi. - GAZİANTEP
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