Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

27 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi.

Yavuzeli'nde kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Yavuzeli istikametine seyir eden Ö.A.O.(40) idaresindeki 27 AAL 938 plakalı kum yüklü kamyon, Çakal Deresi mevkisinden yoldan çıkarak, yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek, durabildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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