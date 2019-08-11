Yavuzeli'nde Kurban Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.



Yavuzeli'nde kılınan bayram namazının ardından ilk bayramlaşmalar vatandaşlar arasında toplu olarak Hicret, Hacı Hasan Alaparmak ve merkez camilerinde yapıldı.



Bayram namazı için camileri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar namaz çıkışı kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı

Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler

Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir

İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı