Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Kurban Bayramı kutlandı
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Yavuzeli'nde Kurban Bayramı kutlandı

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.

Yavuzeli'nde Kurban Bayramı kutlandı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Kurban Bayramı heyecanı sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı.

Yavuzeli'nde kılınan bayram namazının ardından ilk bayramlaşmalar vatandaşlar arasında toplu olarak Hicret, Hacı Hasan Alaparmak ve merkez camilerinde yapıldı.

Bayram namazı için camileri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar namaz çıkışı kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
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