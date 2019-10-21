Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı
Son Dakika Genel Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı

Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı

53 dakika önce

Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdıGAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde nohut büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde akşam saatlerinde nohut büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.

Günlerdir sıcakların etkili olduğu Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bu akşam saatlerinde gök gürültüsünün ardından nohut büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi doludan korunmak için sığınacak yer aradı. Yavuzeli ilçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar ise doludan etkilenmemesi için araçlarını kapalı alanlara ve çatı altlarına götürdü.

Yavuzeli İlçe merkezi başta olmak üzere ilçeye bağlı bazı (köy) mahallerin de yaklaşık olarak 15 dakika etkili olan dolu yağışı tarı arazlerinde ve ağaçlarda mahsulü bulunan çiftçileri korkuttu. Dolu yağışı nedeniyle seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

İlçede dolunun ardından gökgürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu Yağışı, Gaziantep, Yavuzeli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lileri üzecek haber! 2020 bütçesinde ödenek konulmadı
(Havadan fotoğraflarla) İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanın bu haramdır" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı İsrail basınından Barış Pınarı Harekatı itirafı: 6 yılın emeği 6 günde yok edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 01:07:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde nohut büyüklüğünde dolu yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]