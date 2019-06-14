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Yavuzeli'nde öğrencilerin karne heyecanı

4 saat önce

Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenlerle dağıtıldı.

Yavuzeli'nde öğrencilerin karne heyecanı, System.String[]
Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenlerle dağıtıldı. Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, Hacı Sait Ortaokulu ve Anaokulu öğrencilerine karnelerini dağıttı.

Programa İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit katıldı. İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın karne dağıtım programında öğrencilerle tek tek sohbet ederek, tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ederken, öğrencilere yakın ilgi gösterdiği görüldü. Yapılan konuşmaların ardından karne dağıtımı yapıldı. Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yavuzeli ilçe merkezi ve bağlı bağlı mahallelerde yaklaşık olarak 5 bin 500 öğrenci karnelerini aldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
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