Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor

Yavuzeli'nde Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Yavuzeli'nde Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Yavuzeli'nde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. İlçede 59 seçmen sandığı ve ilçe merkezinde 10 mahallede 13 bin 300 seçmen oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yavuzeli'nde 16.00'de sona erecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Sabah, Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
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