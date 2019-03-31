Yavuzeli'nde Oy Kullanma İşlemi Devam Ediyor
1 saat önce
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.
Gaziantep
'in Yavuzeli
ilçesinde oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.
Yavuzeli'nde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. İlçede 59 seçmen sandığı ve ilçe merkezinde 10 mahallede 13 bin 300 seçmen oy kullanacak.
Oy verme işlemi Yavuzeli'nde 16.00'de sona erecek. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
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