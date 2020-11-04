Yavuzeli'nde yağmur yolda su birikintilerine neden oldu... Vatandaşlar olumsuz etkilendi - Son Dakika

Yavuzeli'nde yağmur yolda su birikintilerine neden oldu... Vatandaşlar olumsuz etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün gece sağanak şekilde yağan yağmur yol kenarlarında su birikintileri oluşturdu. Oluşan su birikintileri sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturdu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün gece gök gürültülü ve sağanak şekilde başlayan yağmur yol kenarlarında su birikintisi oluşturdu. Gece geç saatlerde fark edilmeyen su birikintileri nedeniyle kazalar yaşandı.

Dün gece su birikintileri nedeniyle kaza yaptığını belirten bir sürücü "Bu su birikintileri dün gece saatlerinde oluştu. Gece saatlerinde hiçbir şekilde fark edilmiyor. Aracımla fark etmeden su birikintisinin içine girdim. Kaza yaptığımı zannettim, direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Bu su birikintilerinin bize çok kötü zararları olacak. Araçlarımız zarar görüyor. Bu sorunun düzeltilmesini ve bu konu hakkında yetkililerin duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.