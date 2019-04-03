Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Sağanak Yağmur Günlerdir Devam Ediyor

Yavuzeli'nde Sağanak Yağmur Günlerdir Devam Ediyor

1 saat önce

Yavuzeli'nde sağanak yağmur günlerdir devam ediyor 3 gündür etkili olan yağmur hayatı felç etti, tarım arazilerinde hasar oluştuGAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 3 gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Yavuzeli'nde sağanak yağmur günlerdir devam ediyor
3 gündür etkili olan yağmur hayatı felç etti, tarım arazilerinde hasar oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 3 gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Yavuzeli ilçesinde yaklaşık 3 gün önce başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Günlerdir gece ve gündüz devam eden yağış nedeniyle ilçedeki dereler, taşma noktasına gelirken, mazgalların tıkanması nedeniyle yollar gölete döndü. Yağışlar nedeniyle tarım arazileri de büyük hasar gördüğü yağışlar nedeniyle bölge insanı da zor anlar yaşıyor. Yağışlardan kentteki hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yavuzeli, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı 30 Bin Lira Kredi Çekip Miting Yapan Aday Sadece 14 Oy Aldı Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım ile Fotoğrafının Yan Yana Konulmasına Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yavuzeli'nde Sağanak Yağmur Günlerdir Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]