Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar - Son Dakika

Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar

6 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar, System.String[]

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.


Yavuzeli ilçe merkezinde dün geceden beri şiddetini artıran rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. İlçe merkezinde ve yüksek kesimlerde daha etkili olan şiddetli rüzgar kısa süreli elektrik kesintilerine neden oluyor. Bazı vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerlerini açamazken bazı iş yerlerinde ise şiddetli rüzgar camların kırılmasına sebep oldu.


Soğuk ve rüzgarlı havanın gece saatlerinde aniden bastırdığını belirten vatandaşlar, dışarıda oldukça zorlandıklarını söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yavuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bingöl'de 23 yıllık su sorunu çözüldü
Çin'de koronavirüsüne yakalanmış insanların yere yığılma görüntüleri dehşete düşürdü Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:48:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yavuzeli'nde şiddetli rüzgar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]